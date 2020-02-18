Испания: в школах ограничат использование мобильных телефонов

Команда Президента Мадридского автономного сообщества Изабель Диас Аюсо собирается распространить жесткое ограничение на использование мобильного телефона на территории школ. Эта мера, которая затронет 800 000 учеников из 1700 государственных образовательных учреждений, вступит в силу в учебном году 2020-2021. Изначально планировалось оставить возможность дирекциям учебных заведений самим решать, разрешить ли пользоваться ими в школьном дворе во время перерывов. Но в Совете образования заявляют, что, в конце концов, было решено оставить ограничения и во время перерывов между занятиями, пишет espanarusa.com.

В областном правительстве подчеркивают, что главной целью этой инициативы является призыв к ответственному использованию новых технологий и улучшение успеваемости учащихся, особенно тех, кто испытывает наибольшие трудности с обучением в связи с интернет зависимостью или кибер-буллингом. Использование мобильных телефонов будет разрешено только в тех случаях, когда это необходимо для дидактических целей, для выполнения образовательных проектов. Исключения будут также делаться для учащихся, нуждающихся в них по состоянию здоровья или инвалидности.

Если учащийся нарушит это правило, учитель или руководство образовательного учреждения будет решать, какие корректирующие меры должны быть применены, чтобы помочь ученику временно не отвлекаться на него. Эта мера будет применяться на всех этапах образовательного процесса, за исключением университетского образования. Таким образом, Мадрид станет третьей автономией после региона Галисия и Кастилия-Ла-Манча, которые уже ограничили использование мобильных телефонов в учебных заведениях на своей территории. До этого в столичном регионе дирекции образовательных учреждений могли запрещать использование мобильными устройствами по своему усмотрению, но это не было обязательной мерой. После принятия официального указа, они будут иметь конкретные инструкции по этому вопросу.