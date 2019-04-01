Испания: в школе Каталонии обучают детей понимать себя

«Если вы комфортно себя чувствуете, вы можете добиться успехов в обучении. За многими школьными неудачами детей чаще всего стоит дискомфорт», – подчеркивает директор школы Els Encants Агнес Барба. Она добавляет, что много внимания здесь уделяется эмоциональному состоянию учеников и индивидуальному подходу к каждому из них.

В школе не наблюдается единого способа взаимодействия с учениками, преподаватели импровизируют во время процесса в зависимости от индивидуальной реакции ребенка, его заинтересованности и темпов усвоения информации. Учебное пространство поделено на три части: личное, где дети сами решают, чем им заниматься сегодня; групповое, где ученики делятся впечатлениями, эмоциями и достижениями, а также учатся социальному взаимодействию; исследовательское, где ведется увлекательная работа по созданию совместных проектов. Директор рассказывает о том, что здесь дети учатся жить, развиваться как личности, быть счастливыми и создавать проекты полезные обществу, пишет espanarusa.com.

В детской зоне малыши в возрасте от трех до пяти лет находятся и познают мир вместе. Одна из преподавательниц, которая раньше работала в традиционной школе, говорит, что при совместных играх и занятиях интересно наблюдать за распределением ролей, как старшие делятся опытом и знаниями с младшими, при этом сами учатся быть ответственными. Дети старше пяти лет с удовольствием вливаются в ритуал свободного чтения, во время которого они выбирают любимые книги и удобное для себя место, которым может стать диван, пол или уютная терраса.

Els Encants является одним из тридцати образовательных учреждений, входящих в ассоциацию альтернативного инновационного образования Каталонии Escola Nova 21. Благодаря большому опыту она помогает развивать другие альтернативные школы. На данный момент в этом направлении работает уже почти 500 человек. Эдуард Вальори, ответственный за развитие ассоциации, объясняет, что альтернативное образование, которое они развивают, основано на четырех принципах: больше творчества, меньше заучивания; оценка не является обязательным элементом образовательного процесса; индивидуальный подход; постоянное развитие. Специалисты ассоциации также приступили к проекту Som com som для учеников с трудностями концентрации внимания, который позволяет им в течение нескольких часов менять виды деятельности, например, помогать в столовой или заниматься чтением с детьми из младшей группы.

Однако на пути к инновациям иногда возникают трудности. По словам Вальори, основной из них является переобучение преподавателей, которые не были подготовлены к работе в альтернативной системе образования. Тем не менее администрация и руководители школ, входящих в ассоциацию, осознают необходимость изменений и стремятся к ним.

Другой проблемой является то, что педагогические инновации еще не полностью затронули среднюю школу. Поэтому многие дети, учившиеся под руководством двух-трех преподавателей в младшей альтернативной школе, с трудом адаптируются к классической системе в средней школе с большим количеством преподавателей без индивидуального подхода. В связи с этим специалисты ассоциации Escola Nova 21 занимаются разработкой инноваций для средней школы, позволяющих облегчить переход учеников из младшей школы в среднюю.