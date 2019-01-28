Испания: в Стране Басков будут отстреливать кабанов из луков

Понедельник, 28 Январь 2019 Испания Испания

Испания: в Стране Басков будут отстреливать кабанов из луков

В Витории собираются взять под контроль популяцию диких кабанов в заповеднике Сальбуруа.

Для этого власти решили прибегнуть к отстрелу животных из лука. Выбор этого метода обоснован «меньшими рисками по сравнению с огнестрельным оружием».

Чрезмерное увеличение популяции кабанов приводит к ряду проблем не только в их естественной среде обитания, но и в городах. Использовавшиеся ранее методы оказались малоэффективными для сокращения их численности.

В мэрии Витории подтвердили, что четыре члена Ассоциации лучников Алавы приступят к отстрелу кабанов уже в ближайшее время. Кампания продлится два месяца, пишет noticia.ru.

Меры направлены на сохранение естественного баланса в охраняемой зоне. Власти указывают на то, что дальнейшее увеличение численности кабанов может негативно сказаться на фауне региона, а также нанести вред сельскому хозяйству. К тому же отмечается, что высокая плотность популяции кабанов представляет угрозу для безопасности на близлежащих автомобильных дорогах.

В 2011 году каталонское правительство запретило схожую инициативу под давлением защитников природы. Ее авторы предлагали разрешить контролируемую охоту на кабанов из лука, что вызвало шквал критики в адрес администрации.

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