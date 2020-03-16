Испания: в супермаркетах Mercadona рисуют границы

Повышенное внимание уделяется обеспечению дистанции между покупателями. Для этого возле касс, в некоторых отделах (например, рыбном) на полу будут отмечены линии, чтобы людям было проще держать безопасную дистанция. Расстояние между линиями составит один метр, пишет noticia.ru.

Кроме того, сокращается время работы магазинов. Они будут открываться в 9:00 и закрываться в 20:00. Этот график может меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Также на время действия режима повышенной готовности в Испании Mercadona отменяет возврат товаров.

Покупателей просят не задерживаться в магазине и быстро делать все покупки, а расплачиваться карточками, а не наличными.