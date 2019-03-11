Испания: в Таррагоне найдено 3000-летнее массовое захоронение

Понедельник, 11 Март 2019 Испания Испания

Испания: в Таррагоне найдено 3000-летнее массовое захоронение

Группа каталонских археологов обнаружила массовое захоронение, которому, по предварительной оценке, около 3000 лет.

В пещере в Таррагоне найдены человеческие останки и кости животных, а также фрагменты погребальной керамики. Ученые отмечают, что находка поможет глубже изучить доисторический уклад жизни и принципы построения древних поселков, пишет noticia.ru.

Кроме того, ученые намерены провести генетическое исследование человеческих останков.

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