Испания: в Таррагоне найдено 3000-летнее массовое захоронение

В пещере в Таррагоне найдены человеческие останки и кости животных, а также фрагменты погребальной керамики. Ученые отмечают, что находка поможет глубже изучить доисторический уклад жизни и принципы построения древних поселков, пишет noticia.ru.

Кроме того, ученые намерены провести генетическое исследование человеческих останков.