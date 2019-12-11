Испания: в Таррагоне построили мормонский храм

Среда, 11 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: в Таррагоне построили мормонский храм

В Таррагоне появился мормонский храм. В провинции постоянно проживают около 800 людей, исповедующих эту религию.

Здание уже построено, а официальное открытие состоится в 2020 году. Зал для богослужений вмещает 300 человек. Здание располагает двухуровневой парковой, спортивной площадкой. Здесь будут проводится также конференции и съезды. Храм станет главным центром для всех мормонов, живущих в Каталонии, пишет noticia.ru.

«Для нас было очень важно получить большое помещение, где мы могли бы проводить наши воскресные церемонии», - рассказала региональный представитель мормонов Карлос Гомес.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)