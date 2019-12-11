Испания: в Таррагоне построили мормонский храм

Здание уже построено, а официальное открытие состоится в 2020 году. Зал для богослужений вмещает 300 человек. Здание располагает двухуровневой парковой, спортивной площадкой. Здесь будут проводится также конференции и съезды. Храм станет главным центром для всех мормонов, живущих в Каталонии, пишет noticia.ru.

«Для нас было очень важно получить большое помещение, где мы могли бы проводить наши воскресные церемонии», - рассказала региональный представитель мормонов Карлос Гомес.