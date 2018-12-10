Испания: в Таррагоне протестуют против открытия мечети

Понедельник, 10 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: в Таррагоне протестуют против открытия мечети

Ультраправые организовали в Таррагоне акцию протеста против строительства в городе новой мечети.

Партия «Национальная демократия» (DN) призвала горожан собраться 9 декабря, чтобы выразить свое несогласие с созданием мусульманского культового сооружения. Выступлениям крайне правых хотели помешать антифашисты. Они собрались на площади Пласа-Куба, где было должна была пройти акция, за полчаса до ее начала. Столкновений между двумя группами удалось избежать, благодаря присутствию полиции.

Мечеть планируется построить для местной мусульманской общины Assalam. В нее входит около 700 жителей района Сан-Пере и Сан-Пау, которым приходится ездить в другие места, чтобы помолиться. В мечети также собираются организовать курсы арабского языка, пишет noticia.ru.

В интернете была создана онлайн-петиция против строительства мечети, которая собрала 1600 подписей жителей района. Кроме того, на улицах появились надписи и плакаты с призывами отказаться от строительства мусульманского храма.

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