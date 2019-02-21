Испания: в Теруэле можно стать опекуном оливкового дерева

Четверг, 21 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: в Теруэле можно стать опекуном оливкового дерева

Инициатива Adopt an Olive Tree предлагает всем желающим взять под свою опеку оливковое дерево в деревне Ольете (Теруэль).

По словам авторов проекта, благодаря этому методу финансовой поддержки удалось спасти множество деревьев в Арагоне.

Опекун ежегодно выделяет по 50 евро на уход за деревом. В обмен на это он регулярно получает фотографии своего дерева, которое носит его имя, а также два литра оливкового масла в год, пишет noticia.ru.

Как заверяют организаторы, для 2,5 тысяч человек, которые в настоящее время спонсируют оливковые плантации в Ольете, большое значение имеет то, что они способствуют развитию местной экономики и помогают создавать рабочие места в регионе, где наблюдается стремительное сокращение населения. В администрации проекта добавляют, что стремились создать эмоциональную связь участников с проектом.

Инициатива была запущена четыре года назад. За это время более 7 тысяч деревьев были спасены с помощью спонсоров. При этом общее число вековых оливковых деревьев на плантациях Ольете составляет около 100 тысяч.

Темы: Общество

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