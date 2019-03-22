Испания: в Торревьехе ликвидирована сеть наркоторговли

Пятница, 22 Март 2019 Испания Испания

Испания: в Торревьехе ликвидирована сеть наркоторговли

Гражданская гвардия задержала 21 человека, которые подозреваются в незаконном производстве и распространении марихуаны и гашиша в провинции Аликанте.

Среди задержанных – британская пара, которая занималась сбытом наркотиков через посредников в четырех каннабис-клубах Торревьехи.

Агенты Гражданской гвардии провели семь обысков в Торревьехе, в том числе в двух частных домах. Полиция обнаружила наркотики на общую стоимость в 216 тысяч евро. Было найдено три плантации марихуаны, 1,1 кг метамфетамина, 25 кг марихуаны, 4,5 кг гашиша, 38 сигарет и 541 г гашишного масла. Кроме того, были изъяты продукты с содержанием конопли, включая шоколад, кексы, мармелад, мед и другие сладости, пишет noticia.ru.

В числе задержанных 17 мужчин в возрасте от 25 до 57 лет. Помимо испанцев, среди них есть выходцы из Сенегала, Чада, Нидерландов, Швейцарии, России и Великобритании. Также было арестовано четыре женщины в возрасте от 28 до 48 лет из Испании, Канады и Великобритании.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья