Испания: в Торревьехе ликвидирована сеть наркоторговли

Среди задержанных – британская пара, которая занималась сбытом наркотиков через посредников в четырех каннабис-клубах Торревьехи.

Агенты Гражданской гвардии провели семь обысков в Торревьехе, в том числе в двух частных домах. Полиция обнаружила наркотики на общую стоимость в 216 тысяч евро. Было найдено три плантации марихуаны, 1,1 кг метамфетамина, 25 кг марихуаны, 4,5 кг гашиша, 38 сигарет и 541 г гашишного масла. Кроме того, были изъяты продукты с содержанием конопли, включая шоколад, кексы, мармелад, мед и другие сладости, пишет noticia.ru.

В числе задержанных 17 мужчин в возрасте от 25 до 57 лет. Помимо испанцев, среди них есть выходцы из Сенегала, Чада, Нидерландов, Швейцарии, России и Великобритании. Также было арестовано четыре женщины в возрасте от 28 до 48 лет из Испании, Канады и Великобритании.