Испания: в Уэльве машина провалилась под землю

Понедельник, 03 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: в Уэльве машина провалилась под землю

На трассе A-5054 автомобиль провалился в яму из-за проседания почвы.

Инцидент произошел днем 30 ноября на кольце на въезде в район La Antilla в пригороде Уэльвы.

В результате проседания грунта вся передняя часть автомобиля Renault Clio оказалась в образовавшемся углублении в вертикальном положении, пишет noticia.ru.

60-летний водитель, находившийся за рулем, не пострадал, но у него начался приступ паники, и прибывшие на место агенты Гражданской гвардии и пожарной службы оказали ему первую помощь.

В Гражданской гвардии отметили, что размывание грунта могло быть связано с недавними дождями, которые также сказались на качестве дорожного покрытия. Также сообщается, что дорожные службы изучают состояние трассы, а полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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