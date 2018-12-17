Испания: в Уэльве разыскивают пропавшую учительницу

Предполагается, что в среду, 12 декабря, Лаура Луэльмо вышла из дома на пробежку, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Последние данные с ее мобильного телефона были зарегистрированы около 20:00. Днем позже в полицию обратились ее родственники.

В выходные велись поиски в муниципалитете и окрестностях. В Гражданской гвардии рассказали, что к ним присоединились волонтеры, в том числе, на мотоциклах и внедорожниках, что позволило расширить радиус операции. В поисках участвуют водолазы, кинологи, агенты службы охраны природы. К расследованию также привлекли агентов Гражданской гвардии из Мадрида, пишет noticia.ru.

В полиции не исключают никаких версий, но склоняются к тому, что девушка исчезла не по своей воле в результате какого-то происшествия или действий других людей.

В поисковой операции принимают участие не только местные жители, но и приехавшие из Саморы. Учительница переехала оттуда в Эль-Кампильо в начале декабря по работе.

В Гражданской гвардии надеются найти молодую женщину живой. Агенты отмечают, что поиски осложняются тем, что она пропала в гористой местности.