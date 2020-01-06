Испания: в Валенсии хозяин бара пугает детей мытьём посуды

Понедельник, 06 Январь 2020 Испания Испания

Испания: в Валенсии хозяин бара пугает детей мытьём посуды

В одном из баров в Каркахенте (Валенсия) вывесили предупреждение, адресованное посетителям с детьми.

«Внимание: все дети, которые остаются без присмотра родителей, поступают в распоряжение бара и отправляются мыть посуду. Мы вас предупредили. Нам не нужны недоразумения», - гласит объявление.

Его вывесил лично хозяин заведения Хорхе Боигес. По его словам, оно появилось после того, как дети разрисовали столы и стулья. Впрочем, после шумихи в прессе ресторатор попытался разрядить ситуацию, уточнив, что это просто шутка, пишет noticia.ru.

«Родители нормально её восприняли», - утверждает он. «Они понимают, что иногда дети доставляют неудобства, а такое объявление делает их внимательнее. Некоторые папы и мамы даже специально показывают его своим детям», - отметил Хорхе.

Более того, Боигес говорит, что после того, как его творение выложили в соцсетях, в бар потянулись новые посетители только ради того, чтобы сфотографироваться рядом с объявлением.

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