Испания: в Валенсии хозяин бара пугает детей мытьём посуды

«Внимание: все дети, которые остаются без присмотра родителей, поступают в распоряжение бара и отправляются мыть посуду. Мы вас предупредили. Нам не нужны недоразумения», - гласит объявление.

Его вывесил лично хозяин заведения Хорхе Боигес. По его словам, оно появилось после того, как дети разрисовали столы и стулья. Впрочем, после шумихи в прессе ресторатор попытался разрядить ситуацию, уточнив, что это просто шутка, пишет noticia.ru.

«Родители нормально её восприняли», - утверждает он. «Они понимают, что иногда дети доставляют неудобства, а такое объявление делает их внимательнее. Некоторые папы и мамы даже специально показывают его своим детям», - отметил Хорхе.

Более того, Боигес говорит, что после того, как его творение выложили в соцсетях, в бар потянулись новые посетители только ради того, чтобы сфотографироваться рядом с объявлением.