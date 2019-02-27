Испания: в Валенсии изменилось ночное расписание метро

В ночное время с пятницы по воскресенье пассажиров теперь будет обслуживать в полтора раза больше поездов и трамваев.

Ночные рейсы под названием «A la Lluna de Metrovalencia» теперь позволяют пользоваться общественным транспортом вплоть до трех часов ночи, а их количество выросло с 65 до 98, пишет espanarusa.com.

После полуночи поезда будут ходить с интервалом от 10 до 20 минут в центральных районах города, а по направлениям Aeroport, Torrent, Torrent Avinguda, Empalme и Marítim-Serrería – с интервалом от 20 до 30 минут. По линии метро по направлению к Alboraya поезда будут курсировать каждые 15–30 минут, и каждые 40 минут можно будет сесть на поезд на линиях, ведущих к Seminari и Paterna (в трех последних направлениях раньше интервал между рейсами составлял один час).

Кроме того, каждые 80 минут будут ходить поезда по направлению к станциям Picassent, Bétera, Llíria, Rafelbunyol и Riba-roja de Túria – раньше здесь осуществлялся лишь один рейс за ночь.

Последний поезд из центра города, со станции Àngel Guimerà, по разным направлениям будет отправляться, как и раньше, между 02:30 и 03:00.

Трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам с интервалом в 40 минут, а по маршрутам Primat Reig-Doctor Lluch и Marítim-Grau Canyamelar – каждые 20 минут. Раньше интервал между рейсами составлял один час.

На линии 4 движение будет осуществляться между станциями Doctor Lluch и Vicent Andrés Estellés, за исключением последнего трамвая, который доедет до станции Mas del Rosari.

На самый последний трамвай, вне зависимости от направления, можно будет сесть на станции Benimaclet около 02:30.