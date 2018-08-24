Испания: в Валенсии на раскопках нашли ценные монеты

Пятница, 24 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Валенсии на раскопках нашли ценные монеты

В Валенсии археологи ведут раскопки в местах, где находились древние поселения вестготов: Валенсия-ла-Велья и Рибарроха-дель-Турия.

Среди наиболее значимых находок – две золотые и 125 бронзовых монет, которые относятся как эпохе вестготов, так и к более ранним периодам.

Поселение в этом месте было основано около 550 года королем Леовигильдом. Ученые высказывают предположения о том, что это был полноценный город, и надеются в будущем обнаружить остатки каких-нибудь зданий общественного назначения, например, базилики, которые бы подтвердили эту гипотезу.

В этом году для археологических работ впервые применили металлоискатель, что и позволило обнаружить монеты, которые находились в радиусе 50 м от стены поселения.

Некоторые из найденных монет относятся ко 2 веку, другие были отчеканены в период до 37 года нашей эры, часть датируется 4-6 веком. Среди них не только вестготские, но и иберийские и варварские, а также византийские деньги, пишет noticia.ru.

Большинство монет хорошо сохранились, и после того как они будут изучены и восстановлены, их передадут в фонд музея Рибаррохи.

На двух золотых монетах отчеканено имя короля Леовигильда, а датируются они 565-590 годами.

В числе находок также вестготский перстень и бронзовые фигуры. Специалисты отмечают, что эти элементы позволят узнать больше о вестготах и их поселении в Валенсии.

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