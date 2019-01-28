Испания: в Валенсии начали производить чуфу в виде крема

Понедельник, 28 Январь 2019 Испания Испания

Испания: в Валенсии начали производить чуфу в виде крема

Чуфу, или земляной миндаль, теперь можно намазывать на печенье или хлебцы, благодаря валенсийской компании Tx Lab.

Пока серия включает два вида продукта: крем с чуфой и какао и крем с кэробом. Консистенция позволяет также использовать земляной миндаль для приготовления десертов, пишет noticia.ru.

Стартап зародился с целью исследовать свойства этой традиционной валенсийской культуры чуфы и изобрести новые способы ее применения. По словам производителей, чуфа обладает уникальным характеристиками, но потребление этого продукта, о котором с недавнего времени заговорили как о суперфуде, пока ограничено.

Говоря о Tiggy Chufa&Cacao, авторы проекта отмечают древесное послевкусие с оттенками сухофруктов, а в случае с Tiggy Chufa&Carob – нотки лакрицы и кофе.

В Tx Lab подчеркивают, что изготавливают продукцию, которая подходит для веганов и не содержит лактозы, пальмового масла, искусственных ароматизаторов или консервантов. К тому же, производители заверяют, что используют местные продукты и перерабатываемую упаковку, привнося, таким образом, вклад в «экономическую и экологическую устойчивость».

Компания провела несколько дегустаций среди потребителей и отметила, что они отлично принимают продукт.

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