Испания: в Валенсии отпраздновали Фальяс

Вторник, 19 Март 2019 Испания Испания

Испания: в Валенсии отпраздновали Фальяс

В Валенсии завершился традиционный весенний праздник Фальяс, который ежегодно отмечается в середине марта.

Понедельник, 18 марта, стал кульминацией праздника огня, обладающего статусом Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

Главный день Фальяс начался с возложения цветов в честь Святого Иосифа, которому посвящены празднования. Традиционно их принесли к мосту через реку Туриа, который носит имя святого, пишет noticia.ru.

В Кафедральном соборе Валенсии прошла служба в честь Святого Иосифа, а после полудня запустили заключительную масклету – традиционный салют. По центру валенсийской столицы также прошла «огненная кавалькада», а в 22:00 началось главное шоу – крема, или сожжение приготовленных заранее фигур. В полночь огню предали главные монументы валенсийской столицы и других городов региона, а после торжественно сожгли главный монумент этого года.

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