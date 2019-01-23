Испания: в Валенсии отреставрируют церковь Сантос Хуанос

Согласие на реставрацию было подписано архиепископом Валенсии в прошлую пятницу.

Работы пройдут в два этапа. Прежде всего, будут обновлены фрески на своде храма, созданные художником Антонио Паломино. Руководить процессом будет Пилар Роч (Pilar Roig), преподаватель, профессор отдела по сохранению и реставрации наследия, а также исследователь Университета реставрации культурного достояния UPV.

Еще одним видом работ станет ремонт структурной части здания включая фасады, который обеспечит сохранность архитектурного облика храма. Этим процессом будет руководить архитектор Карлос Кампос, пишет espanarusa.com.

Предполагается, что на реставрационные работы будет потрачено 6 миллионов евро, которые пожертвует фонд Ортенсии Эрреро. Вначале специалистам нужно составить план работ с учетом всех архитектурных и живописных повреждений. Работы непосредственно по восстановлению церкви начнутся в последнем триместре 2020 года, а завершить их планируется к 2024-му.

Кардинал Каньисарес отметил щедрость госпожи Ортенсии и выразил благодарность ей и ее коллегам, а также архитектору и мастеру реставрационных работ, благодаря которым будет восстановлен один из важнейших культурных памятников Валенсии, который всегда был центром туристического интереса. Кроме того, по мнению архиепископа, восстановленная церковь Сантос Хуанос даст возможность и верующим любоваться на ее первозданную красоту.

Со своей стороны, Ортенсия Эрреро считает, что Валенсия обладает давними культурными традициями, которые надо беречь, поэтому после реставрации церкви Сан Николаса фонд решил взяться за новый проект.

«Мы рассчитываем, что Карлос Кампос и Пилар Роч, которые уже работали с нами, достигнут потрясающих результатов и в работе над храмом Сантос Хуанос», – добавила Ортенсия Эрреро.

Архитектор Кампос объяснил, что на протяжении последних тридцати лет в церкви осуществлялись точечные реставрационные работы, но сегодня здание требует целостного подхода, ведь это очень важный исторический и культурный памятник. Фрески Паломино бесценны, так же, как и само здание, построенное в стиле средневековой готики с элементами барокко.

Для Пилар Роч работа над реставрацией фресок важна и по профессиональным, и по личным причинам, ведь она продолжит процесс, начатый в 1960-е годы реставратором и преподавателем Луисом Рочем Д’Алосом. Она уверена, что все жители Валенсии и поклонники искусства из других городов будут счастливы видеть интерьер храма обновленным, во всем великолепии своего живописного и скульптурного облика.