Испания: в Валенсии появился большой морской бассейн

Вторник, 18 Июнь 2019 Испания Испания

Испания: в Валенсии появился большой морской бассейн

В районе порта Валенсии создали большую зону для купания в морской воде.

Площадь этого необычного бассейна - 24 на 33 метра. А глубина - 8 метров. Бассейн официально открылся 12 июня.

Вход бесплатный. Морской бассейн в Валенсии работает с 11:30 до 19:30 ежедневно до 12 сентября. Рядом есть зона отдыха и отдельная дорожка для спортсменов, которые тренируются перед заплывами в открытой воде, пишет noticia.ru.

Но, пожалуй, самое интересное - кинофестивали, которые будут здесь проводиться регулярно. Это будут тематические фестивали, в основном посвященные фильмам на морскую тематику. Причем смотреть их можно как с берега, так и плавая на матрасе в морской воде. Представьте эти непередаваемые ощущения при просмотре «Челюстей».

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