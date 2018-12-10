Испания: в Валенсии появился первый в Испании плавучий отель

Создатели отмечают, что это ни плавучее транспортное средство, ни дом на воде, а именно гостиничный номер в открытом море. Комфортный сьют располагает всем необходимым. На 74 квадратных метрах расположились просторная спальня с большой кроватью и выходом на террасу, ванная комната и зона для отдыха.

Валенсийские архитекторы поставили себе задачу создать принципиально новый вид современного гостиничного номера, где вместо привычных нам стен – стеклянные панели, а вместо вида на город – бесконечная линия горизонта. По прогнозам, этот необычный стартап уже поступит в продажу в следующем году по цене около 150 000 евро за номер. Авторы проекта планируют выпускать около 70 плавучих гостиниц ежегодно, пишет espanarusa.com.

Кроме того, современность этого проекта заключается и в его экологичности. Конструкция выполнена из алюминия, стекла и дерева.