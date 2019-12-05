Испания: в Валенсии появится новый рынок с местными продуктами

Четверг, 05 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: в Валенсии появится новый рынок с местными продуктами

В Валенсии реконструируют рынок Sant Pere Nolasc и превратят его в торговую площадку, где будут продаваться только местные продукты.

Рынок ждут преобразования как внутри, так и снаружи. Первый этаж, построенные еще в 1900 году, отведут под прилавки с сезонными и традиционными для Валенсии продуктами. А на втором этаже будут проводиться различные мероприятия. При этом будет сохранён исторический облик здания, но появятся пристройки, пишет noticia.ru.

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