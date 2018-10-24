Испания: в Валенсии пришвартуется андалусский галеон

Среда, 24 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Валенсии пришвартуется андалусский галеон

Уникальная копия легендарных испанских кораблей колониальной эпохи Galeón Andalucía прибыла в порт Валенсии.

Корабль вышел из порта Мелильи в понедельник утром, а с 24 по 28 октября будет принимать посетителей у пирса Veles e Vents в Валенсии.

В администрации порта отмечают, что речь идет о реплике одного из самых известных испанских галеонов. Длина корабля составляет 55 м, на нем пять палуб и семь парусов, общая площадь которых составляет почти 1000 м2, пишет noticia.ru.

Галеон представляет собой не только искусную работу кораблестроителей, но и музей на воде, который путешествует по миру, чтобы рассказать свою историю.

Корабль преодолел в совокупности более 55 тысяч морских миль и участвовал в разных мероприятиях на четырех континентах: от Шанхая и Манилы до Нью-Йорка и Квебека. В Валенсию он прибыл в рамках тура по Испании, Великобритании и Франции.  

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