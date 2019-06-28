Испания: в Валенсии стартует уникальный летний лагерь

Этот творческая инициатива для решения проблем с питанием создана совместно с образовательным центром для юных предпринимателей Chiquiemprendedors. Это значит, что маленькие участники будут не только познавать основы здорового питания и веселой кулинарии, но проявят и разовьют свою креативность и предпринимательские качества. «Ребенок также может быть предпринимателем в области гастрономии, но в школе они не изучают этот сектор. Поэтому был создан этот кампус, который может открыть им новые перспективы и улучшить качество питания. Инновационные образовательные инструменты помогают новому поколению создавать будущее», – объясняет Беатрис Хакосте, руководитель компании Km Zero, создатели которой также участвуют в детском проекте.

По словам организаторов, эта инициатива призвана повысить творческий потенциал детей и научить их командной работе, направленной на решение проблем с питанием. Эксперты, которые станут участниками семинаров, выступят в качестве наставников, придумывая тематические мероприятия, такие как «Ресторан будущего», «Здоровый фаст-фуд», «Рациональное использование остатков пищи».

Образовательная программа состоит из трех этапов: thinking, making и pitching. На этапе thinking участники будут совместно анализировать ситуацию, делать выводы и разрабатывать инновационные решения. Такой метод мозгового штурма используется многими крупными компаниями для анализа проблем и поиска возможных решений. На этом этапе дети также услышат реальные истории успеха и преодоления проблем, которые послужат им хорошим примером. Этап making позволит им сделать обсуждаемые ранее проекты реальными и осязаемыми. Наконец, на этапе pitching они научатся презентовать свои идеи публично, поскольку им нужно будет представить свои работы на финальном шоу.

Каждый день дети смогут почувствовать себя шеф-поварами, разрабатывая и готовя для себя и своих друзей полезную еду. Все это будет происходить под контролем группы экспертов, состоящей из профессионалов в области гастрономии и специалистов бизнес-сектора. Ожидается участие таких известных компаний, как Salsas Choví и Dulcesol, которые делают ставку на образовательные инновации и работают в различных областях пищевой цепочки. Они готовы предложить участникам решить реальные проблемы, возникающие в процессе производства, а также делиться свои опытом и поддерживать команды во время разработки финальных проектов. Команды будут соревноваться друг с другом, стараясь продемонстрировать максимум своих талантов. Организаторы готовят для юных участников полезные подарки, пишет espanarusa.com.

Такой инновационный лагерь не остается незамеченными для тех, кто отвечает за создание таких телевизионных программ, как MasterChef Junior, потому что он может стать грандиозной площадкой для талантливых детей Испании.