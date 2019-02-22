Испания: в Валенсии Uber и Cabify нужно будет заказывать за час до выезда

Они будут включать требование об обязательном предварительном заказе машины не менее чем за час до поездки, пишет noticia.ru.

В городской администрации отметили, что введенное ранее ограничение в 15 минут для предварительного заказа является «недостаточным для эффективного контроля услуг».

В секторе такси назвали такое решение «приемлемым» для того, чтобы разграничить функции такси и компаний VTC, таких как Uber и Cabify.

Правило предварительного заказа ранее было введено в Каталонии, Стране Басков и других регионах. В результате Uber и Cabify приняли решение уйти из Барселоны.

Власти Валенсии заявили, что сектор аренды автомобилей с водителями нуждается в более эффективном регулировании, чтобы «обеспечить конкурентоспособность и соблюдение закона». В мэрии уверены, что это позволит улучшить транспортную систему и расширить правовые гарантии.