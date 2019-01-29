Испания: в Валенсии выступят Боб Дилан и Марк Нопфлер

Вторник, 29 Январь 2019 Испания Испания

Испания: в Валенсии выступят Боб Дилан и Марк Нопфлер

Боб Дилан и Марк Нопфлер в 2019 году приедут в Валенсию, чтобы выступить на Арене для боя быков.

Нопфлер даст концерт 26 апреля, а Боб Дилан – 7 мая. Помимо двух звезд международной сцены, здесь также выступят популярные испанские музыканты Ману Карраско, Меленди и Ванеса Мартин, пишет espanarusa.com.

Городской совет Валенсии, во владении которого находится арена, гордится тем, что именно здесь проходят лучшие деловые, культурные и спортивные мероприятия города, а сейчас еще увеличилось и количество музыкальных концертов, в том числе выступлений исполнителей мирового масштаба.

Ванеса Мартин 29 июня представит свою новую программу «Все женщины, что живут во мне», Ману Карраско выступит 6 сентября, Меленди – 27 сентября.

В прошлом году своими концертами жителей Валенсии побаловали Маноло Гарсиа, Рафаэль, Локильо, Давид Бисбаль и Малума. Кроме того, Plaza de Toros стала местом проведения четвертьфинала Кубка Дэвиса, в котором приняли участие испанская и немецкая команды, а также здесь прошли акробатическое шоу Xtreme Monsters Freestyle и представление боевых искусств.

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