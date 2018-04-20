Испания: в Валенсии запретят одноразовую пластиковую посуду

Пятница, 20 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Валенсии запретят одноразовую пластиковую посуду

Валенсийское сообщество станет вторым испанским регионом после Балеарских островов, где будет введен запрет на одноразовые пластиковые товары.

В 2020-х запрет может охватить всю Испанию.

Политика защиты окружающей среды направлена на то, чтобы запретить продажу всех одноразовых продуктов, изготовленных из неразлагающихся материалов. В Валенсии, Кастельоне и Аликанте под запрет попадут палочки для ушей, леденцы чупа-чупс, трубочки для питья, пластиковые столовые приборы, кофейные капсулы и другие товары. Исключение составят случаи, когда пластик невозможно заменить другим материалом.

Таким образом, Испания присоединяется к политике ЕС в этом направлении, и в ближайшие годы производителям продуктов из пластика придется прибегать к инновационным решениям или использовать другие, более экологичные, материалы.

На Балеарских островах запрет вступает в силу в полном объеме с 2020 года. В 2019 году на архипелаге также будет ограничено использование пластиковых пакетов, пишет noticia.ru.

Комиссия Конгресса по окружающей среде работает над законопроектом по запрету продажи, импорта и экспорта одноразовых пластиковых товаров. В соответствии с проектом предполагается, что производство биоразлагаемых товаров к 2020 году увеличится до 50%, а к 2025 году – до 60%.

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