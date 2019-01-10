Испания: в Валенсии завели дело на криогенную компанию

Четверг, 10 Январь 2019 Испания Испания

Испания: в Валенсии завели дело на криогенную компанию

Правительство Валенсийского сообщества начало расследование в отношении компании Cecryon, которая собирается предоставлять услуги по криозаморозке тел умерших.

Власти региона хотят убедиться, что речь не идет о мошенничестве и обмане потребителей.

Как сообщили в валенсийском женералитате, советы по экономике и здравоохранению проведут соответствующие проверки.

Услуги Cecryon предполагают замораживание тела скончавшегося клиента при температуре -196°C на срок не менее 100 лет. По мнению компании, именно столько времени потребуется, чтобы уровень технологий позволил вернуть умерших к жизни. Стоимость криоконсервации составляет 200 тысяч евро плюс НДС.

В региональной администрации подчеркнули, что хотят проверить, соблюдает ли компания установленные нормы как в части хранения трупов, так и в части информирования потребителей. В то же время, отмечается, что пока инспекции будут носить информативный характер, поскольку компания официально не приступила к осуществлению деятельности, пишет noticia.ru.

Проверки в отношении Cecryon уже частично начались. Компания представила властям все необходимые документы. Сообщается, что на данном этапе помещения и оборудование еще не приведены в соответствие. При этом отмечается, что компания ожидала получить первую криокапсулу в середине декабря 2018 года, но до сих пор она не поступила в распоряжение Cecryon.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья