Испания: в Вальядолиде - лучшая рождественская иллюминация в мире

Понедельник, 24 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: в Вальядолиде - лучшая рождественская иллюминация в мире

Международная ассоциация LUCI оценила самые интересные, творческие и экологичные проекты праздничной иллюминации в разных городах мира.

В историческом центре Вальядолида в этом году огни украсили 35 достопримечательностей. При этом в крупнейшем городе Кастилии и Леона используется энергоэффективное освещение, которое позволяет экономить до 40%.

LUCI проводит конкурс во второй раз. Первым победителем стал Париж, пишет noticia.ru.

Рождественская иллюминация в этом году пользуется популярностью в испанских городах. Одним из главных конкурентов Вальядолида был Виго, где городские власти приложили немалые усилия, чтобы украсить город к праздникам, однако этого оказалось недостаточно для победы.

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