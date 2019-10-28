Испания: в ванной жилого дома в Мадриде обнаружили мумию

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: в ванной жилого дома в Мадриде обнаружили мумию

Мумифицированное тело 78-летней женщины было обнаружено сотрудниками полиции в жилом доме в столице Испании — Мадриде.

Об этом 25 октября сообщает ElMundo.

Тело было обнаружено полицейскими в многоквартирном жилом доме в районе Сьюдад-Линеаль. Как пояснили полицейским соседи, в последний раз они видели женщину живой в сентябре 2004 года. Несколько лет назад жильцы дома пожаловались в полицию на сильный запах, идущий из квартиры дамы, но их жалобы никто не стал рассматривать.

Супруг женщины скончался, она жила одна, детей у неё не было, а все родственники жили далеко и практически не общались с ней. В полицию об исчезновении женщины заявила её племянница, пишет regnum.ru.

На этой неделе в квартиру удалось попасть с помощью пожарных, которые открыли дверь, пробравшись через окно в жилище. Тело было обнаружено в ванной комнате, при этом оно успело мумифицироваться, вероятно, из-за возникших для этого условий в помещении. По предварительным данным экспертизы, женщина скончалась от естественных причин.

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