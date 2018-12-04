Испания: в январе Movistar повысит стоимость тарифов

Клиенты оператора будут платить 36 евро в год за фиксированную широкополосную связь. Подорожание тарифов Movistar происходит не первый раз: в июле текущего года оператор уже поднимал цены на услуги на три евро. Испанское онлайн-издание Kelisto проанализировало ценовую политику оператора в сфере предоставления интернет-услуг в 2018 году для прогнозирования лояльности пользователей.

Если в начале года цена тарифов ADSL (20 мб/с) и выделенной линии (100 мб/с) составляла 57,4 евро, то летом стоимость выросла до 60,4 евро, а с 9 января тариф будет стоить 63,4 евро. Следует отметить, что оператор сохраняет скидку для новых клиентов, поэтому в течение первого года после подключения сотрудничество с Movistar обойдется в 32,3 евро, пишет espanarusa.com.

Movistar по-прежнему остается лидером испанского рынка телекоммуникаций, несмотря на скачки цен. На фоне подорожания тарифов оператору даже удалось увеличить абонентскую базу. Только в первые три квартала текущего года компания провела 47 991 новую линию, если верить данным Национального агентства по вопросам рынков и конкуренции (CNMC).