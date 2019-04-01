Испания: в заброшенном зоопарке медленно умирают животные

Понедельник, 01 Апрель 2019 Испания Испания

Испания: в заброшенном зоопарке медленно умирают животные

Зоозащитники обращают внимание на ситуацию в зоопарке Уэльвы, который был закрыт местными властями около двух месяцев назад.

Брошенными в клетках и вольерах животными никто не занимался, их не кормили.

В результате сейчас звери находятся в плачевном состоянии, говорят активисты, которым удалось побывать в заброшенном зоопарке. Среди оставленных на произвол судьбы животных - две медведицы, тигр, четыре бабуина и другие звери, пишет noticia.ru.

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