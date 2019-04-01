Испания: в заброшенном зоопарке медленно умирают животные

Брошенными в клетках и вольерах животными никто не занимался, их не кормили.

В результате сейчас звери находятся в плачевном состоянии, говорят активисты, которым удалось побывать в заброшенном зоопарке. Среди оставленных на произвол судьбы животных - две медведицы, тигр, четыре бабуина и другие звери, пишет noticia.ru.