Испания: в Жироне автомобиль врезался в террасу бара

10 человек пострадали.

Авария произошла в 23:30 в районе Сан-Нарцис на улице Риу-Гуэль. Все 10 пострадавших были доставлены в госпиталь, в том числе и сам виновник ДТП, пишет noticia.ru.

Четырехлетнюю девочку, получившую черепно-мозговые травмы, отвез на машине в госпиталь ее отец, сообщают испанские СМИ.

Известно, что водителю 18 лет, а права он получил всего два месяца назад. Анализы показали, что в момент ДТП в его крови не было ни наркотиков, ни алкоголя.

Ведется расследование. Однако в полиции твердо уверены, что это не был теракт.