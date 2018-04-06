Испания: в Жироне расследуют таинственную смерть туристки

Пятница, 06 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Жироне расследуют таинственную смерть туристки

Полиция пытается выяснить обстоятельства смерти жительницы Жироны чешского происхождения, которая отправилась в выходные в поход в Гарроче.

43-летняя женщина скончалась в результате падения с высоты. Следствие прорабатывает все возможные версии.

Об исчезновении туристки заявил ее партнер, профессор Университета Жироны, по прошествии 10 часов. Он рассказал, что ночь с субботы на воскресенье пара провела в палатке. Около 7:00 женщина разбудила своего спутника со словами, что «хочет уйти к людям». Мужчина подумал, что она бредит во сне и продолжил спать. Когда через час он проснулся, женщины рядом не оказалось. Со его слов, погибшая ушла босиком и без верхней одежды. Мужчина заявил, что отправился на ее поиски, однако в спасательную службу он обратился лишь в 17:30, пишет noticia.ru.

Спасатели в ходе поисков нашли некоторые вещи погибшей в разных по дороге к каналу в районе Фонт-дель-Сант. Тело было обнаружено во вторник в кустах на склоне, по которому практически невозможно безопасно спуститься. Из-за трудностей с доступом в эту зону, труп удалось извлечь лишь на следующий день.

Тело было доставлено вертолетом в Институт судмедэкспертизы, где в ближайшие дни будет произведено вскрытие. Агенты надеются, что именно оно поможет пролить свет на смерть женщины. Следователи сомневаются в том, что это было самоубийство, и не исключают причастность мужчины к инциденту.

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