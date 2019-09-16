Испания: в Жироне задержан гостиничный вор

Понедельник, 16 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испания: в Жироне задержан гостиничный вор

В провинции Жирона задержан 32-летний испанец, которого обвиняют в серии краж со взломом, совершенных в отелях Сагаро (Коста-Брава).

14 августа злоумышленник взломал двери в двух номерах, из которых украл часы и 1000 евро.

А 2 сентября тот же грабитель проник в гостиничный номер и вынес оттуда компьютер, сумку и 800 евро, пишет noticia.ru.

Еще одна кража произошла 3 сентября. Добычей вора стал компьютер, документы и 80 евро.

Преступника удалось задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения. Оказалось, что у мужчины богатое криминальное прошлое.

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