Испания: в Жироне задержан гостиничный вор

14 августа злоумышленник взломал двери в двух номерах, из которых украл часы и 1000 евро.

А 2 сентября тот же грабитель проник в гостиничный номер и вынес оттуда компьютер, сумку и 800 евро, пишет noticia.ru.

Еще одна кража произошла 3 сентября. Добычей вора стал компьютер, документы и 80 евро.

Преступника удалось задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения. Оказалось, что у мужчины богатое криминальное прошлое.