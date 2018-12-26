Испания: в Жирону приехал цирк на льду

Цирковое ледовое шоу включает 16 выступлений 26 артистов. Как сообщил директор цирка Женис Матабош, большинство ледовых акробатов прибыли из стран СНГ: России, Украины и Казахстана.

На протяжении двухчасового шоу зрители смогут увидеть разнообразные акробатические номера на одноколесных велосипедах, шестах и в воздухе. Организаторы отмечают, что рождественское шоу на льду цирк устраивал лишь однажды – в первый год проведения мероприятия, пишет noticia.ru.

Во время представления единственным циркачом без коньков будет приглашенная звезда из Чили – клоун Пастелито. По словам Матабоша, с тех пор как Пастелито появился на Международном цирковом фестивале в 2014 году, он стал одним из самых востребованных артистов. Сам клоун заверил, что, несмотря на холод, заставит улыбаться каждого ребенка.

Цирковые ледовые шоу начались 25 декабря и продолжатся до 30 декабря.

Матабош добавил, что на шоу уже было продано более 15 тысяч билетов и пока в продаже есть еще несколько тысяч.