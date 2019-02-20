Испания: в зоопарке хотят оставить только местные виды животных

Повышенное внимание к окружающей среде и свободному обращению с животными приводит к тому, что зоопарки поддерживают их содержание без клеток с созданием естественной среды обитания и сокращение общего количества животных, привезенных из других условий проживания.

В Барселоне дискуссии на эту тему продолжаются вот уже несколько лет. Ее зоопарк, находящийся в центре города, рядом со зданием Парламента и имеющий 127-летнюю историю, испытывает трудности с расширением территории для организации новых удобных пространств, предназначенных обитателям парка. Изменение пространства с целью создания новой модели содержания животных требует принятия множественных соглашений. В настоящее время продолжаются переговоры о том, какие виды животных вписываются в новую концепцию комфортного сосуществования в условиях зоопарка.

Проект обновлений, который разрабатывался и обсуждался в течение многих лет, на прошлой неделе достиг правительства под руководством Ады Колау. С одной стороны, стратегический план новой экологической концепции поддерживается государством и жителями. А с другой стороны, была одобрена гражданская инициатива, собравшая более чем 15 000 подписей на платформе движения защиты животных Zoo XXI, которая поддерживает новое направление, но в гораздо более радикальной форме с предложением оставить только одиннадцать видов. В связи с этим вопрос до сих пор остается открытым на уровне правительства, пишет espanarusa.com.

«Современные зоопарки имеют коммерческое направление. В них животные находятся в стрессе и страдают из-за того, что мы вынуждаем их жить жизнью, которую они не хотят», – говорит Леонардо Ансельми, представитель платформы Zoo XXI. Однако организаторы движения по защите животных не считают закрытие зоопарков лучшим способом борьбы с этим явлением, а предлагают превратить их в комфортные пространства, приближенные к природным, для гармоничного сосуществования животных. Они выступают с инициативой заселения этих территорий только теми животными, которые комфортно чувствуют себя в данной среде, то есть местными, средиземноморскими представителями животного мира. На практике в этот список можно включить всего 11 видов, что сильно разнится с более чем 300 обитателями зоопарка, которые находятся там в настоящее время: это 6 видов птиц, 2 вида земноводных, 2 рептилии и 1 млекопитающее.

Тот факт, что инициатива движения получает большую поддержку жителей, становится проблемой для сотрудников зоопарка, которые боятся потерять свои рабочие места. Алекс Агилар, зоолог из Университета Барселоны, с сожалением отмечает, что, если количество видов уменьшится, зоопарки перестанут быть привлекательными для посетителей. Для него новая модель должна в то же помогать сохранению некоторых видов, находящихся под угрозой исчезновения. Он напоминает, что многие виды, находящиеся в критическом положении, смогли преодолеть опасность благодаря проектам, финансированным за счет входных билетов, как произошло ситуации с газелями-доркас.

«Иногда нет другого выбора, кроме как способствовать сохранению зоопарков, которые являются единственным решением выживания некоторых видов животных, чья популяция не выживет в естественной среде», – добавляет Хорхе Лопес, эксперт службы экологии дикой природы Автономного университета Барселоны, вспоминая успешные случаи восстановления популяции иберийской рыси и птицы-бородача из семейства ястребов.