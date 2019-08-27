Испания: вакансия водитель автобуса для женщин

51-летняя Монсе Гомес осталась без работы в прошлое Рождество. Она работала парикмахером, а ранее была продавщицей и уборщицей. В один прекрасный день социальный работник сообщил ей информацию о курсе вождения автобуса, предназначенном для женщин, после прохождения которого она получит рабочий контракт. «Сначала я не видела себя в этом, но мне нравится водить машину, поэтому, в конце концов, я согласилась», – вспоминает женщина. Она признается, что во время обучения много нервничала, однако рада, что у нее скоро будет интересная работа с достойной оплатой, пишет espanarusa.com.

Монсе Гомес является одной из восьми женщин, которые прошли обучение на курсе водителей автобуса, организованном муниципалитетом города Гранольерс в сотрудничестве с транспортной компанией Sagalés. Инициатива была предложена транспортной компанией, которая стремилась расширить женский штат и обратилась к представителям мэрии города с целью организовать такой курс. Для прохождения курса были отобраны безработные на тот момент женщины, находящиеся в уязвимом социальном положении. После прохождения специальных тестов и собеседований из 28 первоначальных кандидатов осталось только восемь. С начала курса, в марте, ученицы сдают четыре экзамена: два теоретических и два практических, чтобы получить водительские права категории D и удостоверение CAP, которые позволяют обладателю перевозить пассажиров.

Луис, преподаватель автошколы, уверяет, что в последние годы все больше женщин хотят получить удостоверение этой категории, потому что некоторые компании этого требуют. «Между мужчинами и женщинами во время вождения мало различий. Возможно, мужчины больше интересуются внутренним содержанием транспорта и более искусны в этом, но они и более агрессивны за рулем. Женщины более благоразумны, потому что они не так конкурентоспособны, и иногда им трудно учиться», – рассказывает он.

Альберт Лопес, директор по персоналу транспортной компании Sagalés, подчеркивает, что женщины более душевно относятся к пассажирам и имеют больше мотивации. Компания, которая ежегодно увеличивает штат на 10%, пообещала нанять всех кандидатов-женщин в течение следующих нескольких недель. Четыре из них уже прошли все экзамены, а остальным предстоит сделать это в сентябре.

Представители транспортной компании ранее связывались с муниципалитетами Восточного Вальеса, Багеса и северной части Маресме, в попытках найти будущих сотрудников, но город Гранольерс был первым, кто ответил и согласился создать специальный курс. Джемма Хименес, советник по экономическому развитию города, с гордостью заявляет о том, что благодаря курсу была достигнута тройная цель: содействие гендерному равенству, особенно в типично мужском профессиональном секторе, содействие трудоустройству женщин, находящихся в уязвимом социальном положении, и укрепление государственно-частного партнерства. Она также добавляет, что участие компании Sagalés является важным моментом, позволяющим сразу же предложить работу тем женщинам, которые прошли обучение.