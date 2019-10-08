Испания: Вальдес уволен из юниорской команды «Барсы»

Его должность займет Франк Артига.

Бывший голкипер «Барсы» принял команду в июле этого года. Причина отставки не названа.

Ранее в СМИ сообщалось, что уход Вальдеса спровоцирован конфликтом с Патриком Клюйвертом. Клюйверт был назначен директором молодежного департамента футбола «Барселоны» летом и определяет политику клуба в отношении команд различных возрастных групп.

Кроме этого, ранее Вальдес выражал недовольство, что «Барса» (U-19) не может играть на новом стадионе имени Йохана Кройффа, так как на нем проходят матчи резервной и женской команд, пишет news.sportbox.ru.

Вальдес выступал за основную команду «Барселоны» с 2002 по 2014 годы и за это время шесть раз становился чемпионом Испании, а также три раза выиграл Лигу чемпионов.

После ухода из каталонского клуба голкипер выступал за «Манчестер Юнайтед», «Льеж» и «Мидлсбро».