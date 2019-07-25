Испания: Валенсия готовится к цветочной битве
28 июля, в Валенсии пройдет Цветочная битва - праздник, во время которого в город привозят тонны цветов и который всегда заканчивается их метанием.
Цветы традиционно поставляют ближайшие фермы. В этом году в город въедут 30 больших платформ, декорированных цветами, и еще пять повозок поменьше. На организацию праздника выделено более 112 тысяч евро, пишет noticia.ru.
Сначала пройдет конкурс, в рамках которого выберут самые красивые платформы. А в 20:00 начнется грандиозное цветочное сражение, участники которого будут забрасывать друг друга цветками.