Испания: Валенсия готовится к цветочной битве

Цветы традиционно поставляют ближайшие фермы. В этом году в город въедут 30 больших платформ, декорированных цветами, и еще пять повозок поменьше. На организацию праздника выделено более 112 тысяч евро, пишет noticia.ru.

Сначала пройдет конкурс, в рамках которого выберут самые красивые платформы. А в 20:00 начнется грандиозное цветочное сражение, участники которого будут забрасывать друг друга цветками.