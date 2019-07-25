Испания: Валенсия готовится к цветочной битве

Четверг, 25 Июль 2019 Испания Испания

Испания: Валенсия готовится к цветочной битве

28 июля, в Валенсии пройдет Цветочная битва - праздник, во время которого в город привозят тонны цветов и который всегда заканчивается их метанием.

Цветы традиционно поставляют ближайшие фермы. В этом году в город въедут 30 больших платформ, декорированных цветами, и еще пять повозок поменьше. На организацию праздника выделено более 112 тысяч евро, пишет noticia.ru.

Сначала пройдет конкурс, в рамках которого выберут самые красивые платформы. А в 20:00 начнется грандиозное цветочное сражение, участники которого будут забрасывать друг друга цветками.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья