Испания: Валенсия - мировая столица дизайна 2022

Четверг, 12 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испания: Валенсия - мировая столица дизайна 2022

Валенсия выиграла конкурс на получение звания мировой столицы дизайна 2022 года, обойдя в финале индийский Бангалор.

В 2022 году в Валенсии пройдет множество мероприятий, которые посетят около 10 тысяч человек. Состоятся конгрессы, выставки, семинары и т.д., пишет noticia.ru.

Для удобства все мероприятия будут поделены по темам: дизайн и природа, средиземноморский дизайн, дизайн и гендерное равенство, история дизайна, промышленный дизайн,  дизайн и изменение климата.

Отели Валенсии в 2022 году ждет большая загруженность.

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