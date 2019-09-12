Испания: Валенсия - мировая столица дизайна 2022

В 2022 году в Валенсии пройдет множество мероприятий, которые посетят около 10 тысяч человек. Состоятся конгрессы, выставки, семинары и т.д., пишет noticia.ru.

Для удобства все мероприятия будут поделены по темам: дизайн и природа, средиземноморский дизайн, дизайн и гендерное равенство, история дизайна, промышленный дизайн, дизайн и изменение климата.

Отели Валенсии в 2022 году ждет большая загруженность.