Испания: Валенсия отменяет проведение Фальяс в этом году

Среда, 13 Май 2020 Испания Испания

Испания: Валенсия отменяет проведение Фальяс в этом году

Череда отмен различных массовых мероприятий в Испании продолжается.

Власти Валенсии решили не проводить в этом году торжества по случаю праздника огня Фальяс.

Как напоминает El Mundo, обычно он проводится с 15 по 19 марта. В эти дни грохот фейерверков и петард практически не смолкает, по улицам маршируют группы музыкантов в традиционных одеждах, города по всему сообществу украшены фигурами из дерева и папье-маше. Завершаются торжества сожжением этих кукол.

Из-за пандемии коронавируса праздник перенесли на июль, а теперь и вовсе решили отменить. Власти городов, от которых зависит проведение фестиваля, начали переговоры со всеми участниками об организации торжеств в 2021 году, чтобы сделать их самыми запоминающимися, пишет rg.ru.

Некоторые города приняли решение использовать деньги, предназначенные для проведения массовых мероприятий, для помощи группам населения, наиболее пострадавшим от коронавируса.

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