Испания: Валенсия продвигает круглогодичный туризм

Еще одна ключевая задача новой организации – максимально сблизить между собой организации отрасли и скоординировать их усилия, пишет noticia.ru.

В состав комитета вошли представители ключевых компаний местного уровня, работающих в области культурного и туристического сектора.

В мэрии Валенсии считают, что эта инициатива позволит воспользоваться возможностями культурного предложения 365 дней в году. Власти надеются, что культурный туризм станет одним из основных форматов путешествия в регионе.

Комитет провел заседание, на котором участники установили основные критерии и линии поведения, которые направлены на продвижение культурного туризма в Валенсии.

Организаторы программы отмечают, что культурная составляющая представляет собой основной элемент, который отличает туристические направления друг от друга, а также добавляет им уникальности и аутентичности. По их словам, Валенсия располагает обширным и качественным культурным предложением, как с точки зрения исторического наследия и инфраструктуры, так и мероприятий: концертов, спектаклей, фестивалей и выставок.