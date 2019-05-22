Испания: вандал с молотком повредил фонтан в Аликанте

Сообщения в полицию поступило в 20:20. Очевидцы рассказали, что вандал, вооружившись молотком, залез в фонтан и начал колотить им по скульптурам.

Больше всего досталась коням. До приезда полиции мужчина успел изрядно повредить им ноги, пишет noticia.ru.

Завидев приближающихся полицейских вандал поспешно ретировался. Стражи порядка отпросили свидетелей и довольно быстро нашли беглеца с молотком. Им оказался 38-летний испанец.

Фонтан на площади Лос-Лусерос был построен в 1930 году и является одним из символов города.