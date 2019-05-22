Испания: вандал с молотком повредил фонтан в Аликанте

Среда, 22 Май 2019 Испания Испания

Испания: вандал с молотком повредил фонтан в Аликанте

В Аликанте задержан 38-летний мужчина, который бил молотком по скульптурам, украшающим фонтан на площади Лос-Лусерос.

Сообщения в полицию поступило в 20:20. Очевидцы рассказали, что вандал, вооружившись молотком, залез в фонтан и начал колотить им по скульптурам.

Больше всего досталась коням. До приезда полиции мужчина успел изрядно повредить им ноги, пишет noticia.ru.

Завидев приближающихся полицейских вандал поспешно ретировался. Стражи порядка отпросили свидетелей и довольно быстро нашли беглеца с молотком. Им оказался 38-летний испанец.

Фонтан на площади Лос-Лусерос был построен в 1930 году и является одним из символов города.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья