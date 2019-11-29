Испания: вандалы повредили откровенные скульптуры на набережной
На набережной Альтеи (Аликанте) недавно появились скульптуры, которые многие сочли излишне откровенными.
Ночью на набережной побывали вандалы, изрядно повредившие скульптуры.
Скульптуры выполнены в древнегреческом стиле и изображают людей, занимающихся сексом. Их автор - испанский скульптор Антони Миро. В прошлом году они были установлены в Валенсии, и там они тоже не прижились, пишет noticia.ru.
Пожилые туристы и родители с детьми считают, что таким откровенным произведениям не место на набережной.