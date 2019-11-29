Испания: вандалы повредили откровенные скульптуры на набережной

Ночью на набережной побывали вандалы, изрядно повредившие скульптуры.

Скульптуры выполнены в древнегреческом стиле и изображают людей, занимающихся сексом. Их автор - испанский скульптор Антони Миро. В прошлом году они были установлены в Валенсии, и там они тоже не прижились, пишет noticia.ru.

Пожилые туристы и родители с детьми считают, что таким откровенным произведениям не место на набережной.