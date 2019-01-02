Испания: велосипедистам запретили ездить про тротуарам

Исключение будут составлять тротуары шириной более 5 м.

На протяжении последнего месяца в столице Каталонии проводили информационную кампанию, посвященную новым правилам велодвижения. За нарушения грозят штрафы в размере от 100 до 500 евро, в зависимости от степени создаваемой опасности.

В последние дни 2018 года велосипедисты еще могут ездить по тротуарам шириной 4,75 м. Несмотря на небольшое отличие от новых норм, именно такие тротуары составляют большинство в ряде районов Барселоны, таких как Эшампле или Сан-Марти.

По тротуарам шириной 4,75 м с нового года можно будет ездить на велосипедах только по ночам: с 22:00 до 07:00. Также запрет не распространяется на велосипедистов младше 12 лет и сопровождающих их взрослых, пишет noticia.ru.

Власти каталонской столицы решили отменить введенный ранее мораторий на запрет, заверяя, что город полностью готов к этому, хотя ассоциации велосипедистов утверждают обратное. По оценкам мэрии, у 90% жителей Барселоны велодорожка проходит не дальше чем в 300 м от дома. При их отсутствии велосипедисты должны будут двигаться по проезжей части. В ассоциациях велосипедистов призывают отказаться от запрета как минимум до тех пор, пока на всех улицах, где автомобили могут ехать со скоростью до 50 км/ч, не будут организованы велодорожки. В качестве альтернативы они предлагают снизить скоростной режим.

Кроме того, 31 декабря – последний день для подачи заявлений на материальную помощь в размере 250 евро от Барселонской агломерации (AMB) для покупки электрического велосипеда. За время программы с 2014 года при содействии AMB электровелосипеды приобрели 3300 горожан.

С 1 января также меняется формат городского велошеринга Bicing, который будет доступен круглосуточно. Общее число велосипедов достигнет 7 тысяч, тысяча из которых – электрические, а число парковочных станций увеличится на 95. К тому же, годовые абонементы на обычные и электрические велосипеды будут стоить одинаково – по 50 евро, в то время как сейчас абонемент на электровелосипеды дороже.