Испания: верблюд покалечил туристку на Канарах

Понедельник, 09 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испания: верблюд покалечил туристку на Канарах

На острове Фуэртевентура (Канарские острова) туристка получила травмы после падения с верблюда.

Инцидент произошел во время экскурсии, которая проходит верхом на верблюдах. В какой-то момент 61-летняя женщина не удержалась и упала с верблюда. При этом нога ее застряла в ремне. Верблюд протащил туристку по песку и наступил ей на лицо, пишет noticia.ru.

В результате женщину госпитализировали со сломанными ребрами и многочисленными травмами. Она перенесла несколько операций.

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