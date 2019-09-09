Испания: верблюд покалечил туристку на Канарах

Инцидент произошел во время экскурсии, которая проходит верхом на верблюдах. В какой-то момент 61-летняя женщина не удержалась и упала с верблюда. При этом нога ее застряла в ремне. Верблюд протащил туристку по песку и наступил ей на лицо, пишет noticia.ru.

В результате женщину госпитализировали со сломанными ребрами и многочисленными травмами. Она перенесла несколько операций.