Испания вернется к нормальной жизни по новому плану

Об этом сообщил Педро Санчес, глава испанского правительства, 28 апреля на заседании правительства.

По словам премьера, поэтапное ослабление ограничений будет зависеть от ситуации на конкретной территории, планируется, что каждая фаза будет длиться среднестатистический инкубационный период — две недели.

Подготовительный этап начнется 4 мая, будут разрешены прогулки детей до 14 лет продолжительностью более часа в сопровождении взрослого. Будут разрешены занятия одиночные и групповые занятия спортом. Групповые занятия возможны только для людей, проживающих совместно, например, в одной квартире, пишет rossaprimavera.ru.

На данном этапе возобновится работа некоторых учреждений и ресторанов, предоставляющих блюда на вынос.

На первом этапе планируется открытие небольших магазинов, спортзалов, гостиниц, при этом открыты будут лишь номера, места скопления людей холлы, бары и рестораны будут закрыты.

Планируется разрешение ограниченного посещения храмов. Агропромышленные фермы, рыболовные хозяйства возобновят свою работу, будет разрешено перемещение внутри провинций страны.

На втором этапе откроются внутренние помещения кафе и ресторанов, снова заработают кинотеатры и выставки. В храмы начнут допускать большее количество прихожан. Обязательным будет соблюдение социальной дистанции.

На третьем этапе будет упрощение передвижения, однако рекомендации носить маски и поддерживать социальную дистанцию будут актуальны на данном этапе.

«По завершению этих этапов на каждой территории будет проведена оценка ситуации и принято решение о возвращении к нормальной жизни», — уточнил премьер.