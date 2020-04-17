Испания: видео для детей для знакомства с искусством

Пятница, 17 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: видео для детей для знакомства с искусством

С тех пор как нам приходится много времени проводить дома, многие музеи и художественные галереи со всего мира создали виртуальные экскурсии.

Маленькие члены семьи сейчас больше всего нуждаются в веселых и познавательных занятиях, поэтому музей Прадо обновил на своем канале  YouTube коллекцию детских видеогидов, в увлекательном формате рассказывающих о знаменитых произведениях искусства, пишет espanarusa.com.

Цель заключается в том, чтобы помочь маленьким зрителям погрузиться в мир искусства в интерактивном формате, в игровой форме разыскивая определенные детали и особенные элементы на картинах, а также разбирая, какую роль они играют в этом произведении. Шедевры Веласкеса, Гойи, Тициана, Эль-Боско или Рубенса помогают взрослым вдохновлять детей и строить совместные планы посещения крупных музеев после окончания самоизоляции.

Если вы учите испанский язык и интересуетесь искусством, заглядывайте на канал Museo Nacional del Prado и улучшайте свои знания в обеих областях.

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