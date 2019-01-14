Испания: вилла Маккуина на Майорке продана за 2,45 млн евро

Понедельник, 14 Январь 2019 Испания Испания

Испания: вилла Маккуина на Майорке продана за 2,45 млн евро

Агентство недвижимости Engel & Völkers продало виллу на Майорке, принадлежавшую британскому дизайнеру Александру Маккуину, за 2,45 млн евро.

Недвижимость находилась в собственности известного модельера с 2005 года до его смерти в 2010 году.

В агентстве позиционируют объект как второе жилье премиум-класса с отличным расположением. С виллы открываются виды на бухту Санта-Понса и горы Трамонтана. Она расположена в нескольких минутах от бутиков, престижных ресторанов и спортивного порта Port Adriano, пишет noticia.ru.

В 2015 году дом был полностью отремонтирован. В нем 5 спален, 3 ванных комнаты, 2 просторные террасы, а также имеется бассейн и подземный гараж на 3 машины.

Общая площадь здания составляет 450 м2, а весь участок занимает 900 м2.

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