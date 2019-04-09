Испания: виртуальная энциклопедия испанской кухни

Хигинио Гомес и Ферран Адриа являются знаковыми фигурами в мире испанской гастрономии и одними из главных героев «España: cocina abierta», который является частью грандиозного проекта Google Arts & Culture, стремящегося раскрыть важную роль гастрономии в культуре каждой страны. Испания стала первой страной, чья гастрономия начинает цикл познавательных проектов. До сих пор культурный проект был сосредоточен на живописи, скульптуре и моде, и сейчас организаторы заявляют о разработке интересных способов подачи информации. На веб-сайте проекта на данный момент можно найти 55 «экспозиций», 1900 визуальных элементов и пять видео, созданных совместно с YouTube. Весь контент создается на четырех языках – испанском, английском, русском и японском. Руководитель проекта Амит Суд не исключает добавления языков для привлечения большей аудитории.

К так называемым «экспозициям» относятся интерактивные карты, представляющие разные аспекты традиционной кухни. Здесь можно найти интересные истории шеф-поваров Испании, красочную информацию о многих продуктах, кондитерских изделиях и знаменитых испанских закусках тапас. Отдельный раздел о вине объединяет декоративные элементы винных погребов Испании и искусство виноделия, пишет espanarusa.com.

«Это не просто фотографии с небольшим количеством текста, мы стремимся с помощью современных технологий изменить восприятие испанской кухни», – подчеркивает Амит Суд, который не скрывает своей любви к испанской гастрономии. Для создания грандиозного проекта организаторы обратились к экспертам Королевской испанской академии гастрономии, которые помогали выбрать основные элементы, делились секретными рецептами и историческими фактами. Таким образом, организаторы проекта делают акцент на историях, которые лежат в основе создания каждого блюда. По их мнению, современная молодая аудитория начинает интересоваться не только красивыми картинками, но и процессом создания, а новейшие технологии помогают презентовать его в лучшем виде.

Ферран Адриа, испанский шеф-повар и гений молекулярной кухни, который принимает активное участие в разработке проекта, отмечает необходимость в полной мере использовать такую возможность, чтобы рассказать всему миру о гастрономическом достоянии страны. «Мы должны быть благодарны и гордиться тем, что они выбрали именно нас, потому что это могла быть Франция, чья кухня считается самой знаковой во всем мире», – добавляет он. По его словам, создатели должны объединиться не только с шеф-поварами, но и с производителями и дистрибьюторами. Ферран Адрия представил для проекта «España: cocina abierta» эксклюзивные фото и видео материалы о создании меню своего знаменитого ресторана elBulli. Также на сайте есть забавные видео о его состязании с известными видеоблогерами.

«Сегодня меняется история гастрономии. Двадцать лет назад был совершенно немыслимым тот факт, что гастрономия имеет такую же ценность как искусство и культура», – заявляет Рафаэль Ансон, президент Королевской испанской академии гастрономии, отмечая ее огромное экономическое и культурное значение. Эксперт академии Елена Родригес также делает акцент на важной роли национальной кухни и ценностях гастрономического туризма. Она предлагает расширять знания об основах испанской кухни, которые у многих туристов ассоциируется только с тапас и паэльей, ломать стереотипы и вдохновлять на кулинарные эксперименты.