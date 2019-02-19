Испания: виртуальные концерты

Записи концертов, конференции, звуковые файлы, аудиовизуальное записи – все это можно будет найти в новом разделе официального сайта Дворца каталонской музыки (Palau de la Música). Инициатива была представлена как путешествие по виртуальному пространству, которое может стать помощником для распространения классического музыкального контента, а также для привлечения большего количества любителей музыки на реальные концерты. Одна из главных целей проекта – сделать музыку, звучащую во дворце, доступной для всех. Проект Palau Digital является новым опытом для музыкального мира Испании, но в Европе ее уже применяют крупные концертные залы, такие как Берлинская филармония и Концертный зал Амстердама.

Послушать симфонию Турангалила под руководством дирижера Густаво Дудамеля, которая прозвучала во дворце каталонской музыки в 2016 году, или познакомиться с реквиемом каталонского композитора Альберта Гиноварта, чей концерт состоялся в январе 2018 года – это две возможности, которые уже появились благодаря Palau Digital. В этом сезоне во Дворце каталонской музыки запланированы звуковые и аудиовизуальные записи наиболее популярных концертов для дальнейшей презентации их на официальном сайте проекта. Концертные записи не будут постоянными, период свободного просмотра регламентируется совместно с музыкантами. Например, симфония Турангалила под руководством Дудамеля будет доступна для прослушивания до 12 марта, пишет espanarusa.com.

Также интернет-страница будет содержать ежедневный блог, в котором будут появляться интересные интервью, информация о музыкантах, новости из мира музыки. Приложение Palau Digital можно будет загрузить на мобильные устройства. В скором времени планируется опубликовать интервью с венесуэльским дирижером Густаво Дуамелем и чешской певицей Магдаленой Кожена, а также запись прошедшей церемонии вручения премии Гойя, на которой участница фестиваля Flamencat del Palau, проходившего во Дворце музыки несколько лет назад, поет вместе с каталонским хором Cor Jove de l'Orfeó Català.

Джоан Оллер, генеральный директор Дворца каталонской музыки, отмечает, что эта платформа не превратится в веб-сайт с общим музыкальным контентом. «Мы не хотим, чтобы это была всеобъемлющая платформа, потому что речь идет о том, чтобы выбирать уникальные концерты и произведения, которые нет возможности услышать в другом месте», – заявляет он.